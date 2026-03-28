Есть время до 1 апреля: в Минобороны обратились к части военных
Минобороны разъяснило правила подачи деклараций для военных в 2026 году.
Кампания ежегодного декларирования за отчетный 2025 год завершается менее чем через неделю — 1 апреля. До этого времени декларации должны подать и некоторые категории военнослужащих.
Об этом сообщает Минобороны.
Кто из военнослужащих обязан подать декларацию
военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (в том числе командированные);
члены ВЛК и врачебно-летных комиссий (в том числе командированные);
военнослужащие ТЦК (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);
лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.
Кому из военнослужащих не нужно подавать декларацию
военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);
мобилизованные, резервисты и призванные лица офицерского состава;
работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).
Что нужно знать для подающих декларации
Представление декларации проходит через сайт НАПК.
Нужно убедиться, что у вас есть рабочая электронная подпись (КЭП). Получить его можно, например, в банке, налоговой или через «Дію».
Проверить актуальность своей почты — есть ли доступ к электронному ящику, указанному в вашем кабинете НАПК.
Собрать выписки из банков, документы на недвижимость и авто (ваши и члены семьи) и другие документы в случае необходимости.
Напомним, что в этом месяце стало известно, что на Закарпатье экс-глава ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры.
А на Львовщине экс-глава Львовского ТЦК скрыл имущества на 8 млн. рублей. Он «потерял» в декларации Mercedes и имущество тещи.