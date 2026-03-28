Есть время до 1 апреля: в Минобороны обратились к части военных

Кто из военных должен успеть до 1 апреля подать декларацию

Кампания ежегодного декларирования за отчетный 2025 год завершается менее чем через неделю — 1 апреля. До этого времени декларации должны подать и некоторые категории военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

Кто из военнослужащих обязан подать декларацию

военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (в том числе командированные);

члены ВЛК и врачебно-летных комиссий (в том числе командированные);

военнослужащие ТЦК (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Кому из военнослужащих не нужно подавать декларацию

военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

мобилизованные, резервисты и призванные лица офицерского состава;

работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Что нужно знать для подающих декларации

Представление декларации проходит через сайт НАПК.

Нужно убедиться, что у вас есть рабочая электронная подпись (КЭП). Получить его можно, например, в банке, налоговой или через «Дію».

Проверить актуальность своей почты — есть ли доступ к электронному ящику, указанному в вашем кабинете НАПК.

Собрать выписки из банков, документы на недвижимость и авто (ваши и члены семьи) и другие документы в случае необходимости.

