Украина
345
2 мин

Есть время до 1 апреля: в Минобороны обратились к части военных

Минобороны разъяснило правила подачи деклараций для военных в 2026 году.

Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Кто из военных должен успеть до 1 апреля подать декларацию

Кто из военных должен успеть до 1 апреля подать декларацию / © ТСН.ua

Кампания ежегодного декларирования за отчетный 2025 год завершается менее чем через неделю — 1 апреля. До этого времени декларации должны подать и некоторые категории военнослужащих.

Об этом сообщает Минобороны.

Кто из военнослужащих обязан подать декларацию

  • военнослужащие аппарата Министерства обороны Украины (в том числе командированные);

  • члены ВЛК и врачебно-летных комиссий (в том числе командированные);

  • военнослужащие ТЦК (кроме лиц рядового состава подразделений охраны);

  • лица, участвующие в закупках товаров, работ и услуг оборонного назначения или контролирующие их качество.

Кому из военнослужащих не нужно подавать декларацию

  • военные должностные лица, проходящие военную службу по контракту (рядового, сержантского, младшего офицерского состава);

  • мобилизованные, резервисты и призванные лица офицерского состава;

  • работники социальной сферы, здравоохранения, образования, науки, культуры и спорта (кроме руководителей).

Что нужно знать для подающих декларации

  • Представление декларации проходит через сайт НАПК.

  • Нужно убедиться, что у вас есть рабочая электронная подпись (КЭП). Получить его можно, например, в банке, налоговой или через «Дію».

  • Проверить актуальность своей почты — есть ли доступ к электронному ящику, указанному в вашем кабинете НАПК.

  • Собрать выписки из банков, документы на недвижимость и авто (ваши и члены семьи) и другие документы в случае необходимости.

Напомним, что в этом месяце стало известно, что на Закарпатье экс-глава ТЦК задекларировал 240 тыс. валюты и 4 квартиры.

А на Львовщине экс-глава Львовского ТЦК скрыл имущества на 8 млн. рублей. Он «потерял» в декларации Mercedes и имущество тещи.

