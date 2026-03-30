«Как вы будете смотреть в глаза детям»: Сырский оценил мобилизацию в Украине

Александр Сырский

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский оценил мобилизацию в Украине на 6-7 из 10.

Об этом он заявил в интервью телеканалу ICTV.

Чего больше всего не хватает на фронте

Сырский отметил, что если два года больше всего на фронте ощущалась нехватка снарядов и ракет, то сейчас нужны подготовленные люди, обученные военнослужащие, готовые выполнять свой военный долг.

«Понятно, что мобилизация — это основной источник пополнения потребностей Вооруженных сил. И здесь наша задача, чтобы этот процесс происходил как можно более комфортно для тех людей, которых мобилизуют в армию. То есть, чтобы не было нарушений законодательства, не было нарушений в тех процедурах, которые применяются при мобилизации», — сказал главком ВСУ.

Какую оценку Сырский поставил мобилизации в Украине

«На уровне, наверное, шесть-семь (из десяти — Ред.), где-то так. Очень хотелось бы больше: и качества подготовки и больше получать мотивированных людей, которые не покидают воинскую часть и выполняют все поставленные задачи», — отметил Сырский.

Что такое справедливая мобилизация, по мнению главкома ВСУ

Этот вопрос Сырский назвал очень сложным. По его мнению, справедливость состоит в том, когда все граждане должны выполнить свой военный долг.

«Когда нет деления на тех, кто подлежит мобилизации и не подлежит мобилизации, хотя есть все основания быть мобилизованным. В этом должна быть справедливость», — считает Сырский.

Также он обратился к тем мужчинам, которые до сих пор уходят от военной службы, и призвал их выполнять свой гражданский долг.

«Сейчас, когда агрессор наступает, мы должны защитить государство, наших детей, родных и близких. Я не знаю, как они будут после войны смотреть друг другу в глаза и своим детям. Здесь больше морального стимула должно быть и осознание своего долга», — подытожил Александр Сырский.

Ранее Сырский рассказал, что враг пытался прорвать оборону по нескольким стратегическим направлениям.