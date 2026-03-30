Авиабилеты подорожают: начнут ли авиакомпании массово отменять рейсы

Мировые авиаперевозчики в Азии и Европе начали массово повышать тарифы, вводить топливные надбавки и корректировать расписания рейсов. Причиной стало резкое удорожание авиационного горючего и блокирование ключевых воздушных коридоров из-за эскалации боевых действий на Ближнем Востоке.

Об этом пишет Reuters.

Топливный кризис и изменение тарифов

По данным авиакомпании Air New Zealand, стоимость реактивного топлива взлетела с $85–90 до $150–200 за баррель. Из-за такой нестабильности перевозчик уже приостановил свой финансовый прогноз на 2026 год.

О пересмотре ценовой политики заявили такие крупные игроки рынка:

Qantas Airways и Air New Zealand объявили о повышении стоимости билетов на всех маршрутах.

SAS (Скандинавские авиалинии) — ввели «временную корректировку цен». Представитель компании пояснил, что рост цен такого масштаба делает необходимым реагирование для поддержания стабильной и надежной работы.

Hong Kong Airlines — с четверга повышает топливные надбавки на 35,2%.

Air India — начинает поэтапное введение дополнительного собрания на внутренних и международных рейсах.

Холдинг IAG (владелец British Airways) заявил, что благодаря заблаговременному хеджированию (закупке топлива по фиксированным ценам вперед) пока не планирует менять тарифы.

Нарушение воздушного сообщения

Кроме финансовых затрат, авиаотрасль столкнулась с логистическим хаосом. Во вторник (24 марта) самолеты, следовавшие в Дубай, были вынуждены ожидать в небе из-за угрозы ракетной атаки.

Сужение доступного воздушного пространства заставляет пилотов выбирать более длинные и более дорогие маршруты. Cathay Pacific увеличивает количество рейсов в Лондон и Цюрих из-за ограничения пропускной способности в направлении Азия-Европа. В то же время Finnair предупредила, что в случае затяжного конфликта может возникнуть дефицит топлива.

«Длительный кризис может повлиять не только на цену горючего, но и на его доступность, по крайней мере, временно», — отметили в компании.

Реакция рынка и акций

Несмотря на кризис, во вторник акции европейских авиакомпаний, таких как Lufthansa и Ryanair, выросли на 3–8%. Это произошло на фоне заявления президента США Дональда Трампа о возможном скором завершении войны. После его слов цены на нефть упали до $90 за баррель, хотя еще в понедельник они достигали пиковых $119.

Акции же американских компаний (Delta, United Airlines) упали на 2–4%. Дело в том, что большинство перевозчиков США не закупают горючее заранее по фиксированной цене. Поэтому они сильнее зависят от внезапных скачков цен на рынке, чем европейские авиакомпании.

Аналитики прогнозируют, что высокий спрос на путешествия позволит рынку «поглотить» более высокие тарифы. Однако некоторые инвестиционные банки уже снизили прогнозы чистой прибыли авиаотрасли на 10%.

