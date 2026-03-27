Поплавский среди фигурантов: многомиллионную "схему" разоблачили в Киевском университете культуры
Источники ТСН.ua уточняют, что Поплавского не задерживали, на данный момент только проходят обыски у экс-ректора.
Правоохранители разоблачили схему растраты бюджетных средств в особо крупных размерах в Киевском университете культуры. Среди фигурантов — бывший ректор Михаил Поплавский.
Об этом сообщили в пресс-службе Офиса генпрокурора и источники ТСН в правоохранительных органах.
Что известно о фигурантах
По данным следствия, должностные лица Киевского национального университета культуры в сговоре с должностными лицами МОН организовали схему незаконного завладения бюджетными средствами. Их выделяли в рамках госпрограммы по подготовке кадров заведениями высшего образования.
Источники ТСН.ua в правоохранительных органах подтвердили, что в деле действительно фигурирует экс-ректор Михаил Поплавский, возглавлявший КНУКиИ 30 лет. Заметим, о его увольнении стало известно в феврале 2026 года.
По словам источника, Поплавский не задержан. Речь идет только об обысках у него.
«Бывший ректор Михаил Поплавский есть среди фигурантов дела. За последнее время он заметно состарился. Речь идет о проведении обыска, его не задержали», — сообщил источник в правоохранительных органах.
В Офисе генпрокурора подчеркивают, что сейчас идет досудебное расследование, а потому полный круг причастных лиц устанавливается.
Детали дела
По данным следствия, фигуранты могли завышать количество студентов и сотрудников, увеличивать штатное расписание заведения, чтобы получать больше финансирования по программе «Подготовка кадров заведениями высшего образования и обеспечения деятельности их баз практики». В рамках этой бюджетной программы было направлено около 760 миллионов гривен.
«По версии правоохранителей, в официальные документы могли вноситься недостоверные сведения о контингенте студентов и научно-педагогических работников, что давало основания для безосновательного увеличения объемов финансированиям, — отметили в Офисе генпрокурора.
В полиции добавили, что в течение 2022-2024 годов руководство учебного заведения предоставляло искусственно завышенные показатели для формирования бюджета. Тем не менее, часть этих средств обналичивали и распределяли между участниками схемы.
Увеличение количества студентов и учебной нагрузки позволяло увеличить объем государственных расходов на оплату труда преподавателей и содержание заведения. Фактически же часть этих «студентов» и учебных часов существовала только на бумаге.
Правоохранительные органы проверяют информацию о возможном включении в отчетность лиц, которые фактически принадлежали к частному учебному заведению и не имели права участвовать в этой бюджетной программе.
Что грозит фигурантам
В рамках досудебного расследования было проведено более 20 обысков по местам жительства причастных, а также в помещениях Киевского университета культуры. У фигурантов изъяли мобильные телефоны, жесткие диски и печати предприятий, которые могут содержать доказательства противоправной деятельности.
В Нацполиции подчеркнули, что уголовное производство было открыто по статье «присвоение или растрата имущества в особо крупных размерах». Санкция предусматривает до восьми лет лишения свободы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до трех лет.
Поплавский ушел с должности ректора
В СМИ 10 февраля появилась информация, что Поплавский лишился должности ректора университета, который возглавлял с 1995-го. Министр образования Оксен Лисовый заявил, что Поплавский оставил пост после истечения срока действия соответствующего контракта.
Руководство заведения временно перешло к новому должностному лицу. Сейчас КНУКиИ возглавил профессор кафедры гостинично-ресторанного и туристического дела Игорь Комарницкий. Он будет исполнять обязанности, пока не состоятся конкурентные выборы нового руководителя.