Порошенко объявил, что хочет снова идти в президенты

Порошенко тоже хочет баллотироваться в Европарламент, когда Украина будет в ЕС.

Украинский политик и бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что хочет снова баллотироваться на следующих президентских выборах.

Об этом он сказал в интервью в интервью каналу Al Jazeera English.

"Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах – да, но сначала для проведения выборов нам нужна победа", — ответил он.

Порошенко добавил, что если Украина будет членом ЕС, то он будет баллотироваться и в Европарламент.

Во-вторых, я абсолютно уверен, что буду участвовать в выборах Европарламента. И это будет доказательством того, что Украина будет членом Евросоюза. Скорее всего, я был бы горд быть членом Европарламента и сделаю все для этого", — ответил он.

Напомним, в ноябре 2023 года все политические силы, представленные в Верховной Раде, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после окончания военного положения.

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