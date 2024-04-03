Порошенко оголосив, що хоче знову йти у президенти

Порошенко також хоче балотуватися до Європарламенту, коли Україна буде в ЄС.

Український політик та колишній президент України Петро Порошенко заявив, що хоче знову балотуватися на наступних президентських виборах.

Про це він сказав в інтерв'ю в інтерв’ю каналу Al Jazeera English.

"Якщо ви питаєте мене, чи планую я брати участь у наступних виборах - так, але спочатку для проведення виборів нам потрібна перемога", - відповів він.

Порошенко додав, що коли Україна буде членом ЄС, то він балотуватиметься й до Європарламенту.

По-друге, я абсолютно впевнений, що братиму участь у виборах Європарламенту. І це буде доказом, що Україна буде членом Євросоюзу. Найімовірніше, я був би гордий бути членом Європарламенту і зроблю усе для цього", - відповів він.

Нагадаємо, у листопаді 2023 року всі політичні сили, які представлені у Верховній Раді, підписали меморандум про проведення наступних виборів лише після закінчення воєнного стану.

Читайте провідні новини дня:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.