После Покровска Зеленский посетил Купянск – детали

Зеленский заслушал доклады по ситуации с безопасностью на Донетчине и Харьковщине.

Президент Владимир Зеленский после посещения Покровска в Донецкой области отправился на Харьковщину и побывал в Купянске, который также пытаются захватить россияне.

Об этом глава государства сообщил в соцсетях.

"Сегодня – на фронте. Сейчас – Купянск. Уже был в Покровске. В наших бригадах. Поздравил парней, девушек – наших воинов – с Днем сержанта. Сержанты – именно воины, без которых не представить нормальной работы офицеров и в целом наших подразделений", – отметил Зеленский.

Президент рассказал, что заслушал доклады командиров, а также доклады о безопасности и социальной ситуации в Донецкой и Харьковской областях.

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ЗЕЛЕНСКИЙ ПОБЫВАЛ В КУПЯНСКЕ

Напомним, что 13 ноября российский десант прорвался на левый берег города Купянск Харьковской области. Однако украинским защитникам удалось уничтожить оккупантов.

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