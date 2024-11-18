Після Покровська Зеленський відвідав Куп'янськ – деталі

Зеленський заслухав доповіді щодо безпекової ситуації на Донеччині та Харківщині.

Президент Володимир Зеленський, після відвідин Покровська на Донеччині, відправився на Харківщину і побував у Куп'янську, який також намагаються захопити росіяни.

Про це глава держави повідомив у соцмережах.

"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальної роботи офіцерів і загалом наших підрозділів", – зазначив Зеленський.

Президент розповів, що заслухав доповіді командирів, а також доповіді щодо безпекової і соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині.

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ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОБУВАВ У КУП'ЯНСЬКУ

Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.

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