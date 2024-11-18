Після Покровська Зеленський відвідав Куп'янськ – деталі

Зеленський заслухав доповіді щодо безпекової ситуації на Донеччині та Харківщині.
Президент Володимир Зеленський, після відвідин Покровська на Донеччині, відправився на Харківщину і побував у Куп'янську, який також намагаються захопити росіяни.
Про це глава держави повідомив у соцмережах.
"Сьогодні – на фронті. Зараз – Куп’янськ. Вже був у Покровську. У наших бригадах. Привітав хлопців, дівчат – наших воїнів – із Днем сержанта. Сержанти – саме воїни, без яких не уявити нормальної роботи офіцерів і загалом наших підрозділів", – зазначив Зеленський.
Президент розповів, що заслухав доповіді командирів, а також доповіді щодо безпекової і соціальної ситуації на Донеччині та Харківщині.
▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео:
ЗЕЛЕНСЬКИЙ ПОБУВАВ У КУП'ЯНСЬКУ
Нагадаємо, що 13 листопада російський десант прорвався на лівий берег міста Куп'янськ Харківської області. Проте українським оборонцям вдалося знищити окупантів.
Читайте також:
- До 1 листопада планували захопити Куп’янськ-Вузловий: командир "Ахіллеса" про наступ РФ на Харківщині
- РФ проривається до Куп'янська: ситуація на лівому березі критична, там досі є 1100 людей
- Росіяни на Куп’янському напрямку вийшли до річки Оскіл — британська розвідка