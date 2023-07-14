Путину и его приспешникам могут объявить подозрение до конца 2023 года — генпрокурор

Украинские прокуроры в Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA) унифицируют доказательства и разрабатывают стратегию расследования преступления, совершенного высшим руководством государства-агрессора.

До конца 2023 года может быть сформулировано модельное подозрение в отношении президента России Владимира Путина и его подельников за преступление агрессии против Украины.

Об этом заявил генеральный прокурор Андрей Костин во время брифинга в пятницу, 14 июля.

"Пока продолжаются переговоры с нашими странами-партнерами по созданию Специального трибунала для наказания за преступление агрессии высшего руководства Российской Федерации, мы уже начинаем работу в Международном центре по преследованию за преступление агрессии против Украины (ICPA), который с 3 июля уже работает в Гааге в помещении Евроюста", — сказал он.

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По словам Костина, вместе с украинскими прокурорами в ІСРА будут работать прокуроры из стран-членов Совместной следственной группы (JIT), также есть решение о направлении специального прокурора Министерства юстиции США.

Главная задача прокуроров, которые будут работать в ICPA — это сбор доказательств, их унификация, разработка стратегии досудебного расследования преступления агрессии.

"Я поставил задачу за полгода, то есть до конца года, чтобы у нас было модельное подозрение по поводу высшего руководства Российской Федерации за преступление агрессии. Это серьезный вызов, но доказательств собрано достаточно много", — сообщил генпрокурор.

Костин уточнил, что доказательства собраны в рамках уголовного производства по преступлению агрессии, расследованием которого занимаются непосредственно в Офисе генпрокурора. Кроме того, соответствующими доказательствами располагают страны-партнеры.

"Нам очень важно иметь доказательства соответствующего командного звена ответственности, потому что мы с вами понимаем, кто к этому причастен, но мы должны это доказать процессуальным способом для того, чтобы будущий Специальный трибунал уже имел подготовленную базу для преследования Путина и его сообщников за преступление агрессии". ", – резюмировал Костин.

Напомним, в Гааге начал работу Международный центр по преследованию за преступление агрессии против Украины.

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