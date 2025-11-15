- Дата публикации
-
- Украина
РФ атаковала энергообъект в одной из областей: половина региона без света
Энергетики начнут возвращать свет, когда разрешит ситуация безопасности.
В субботу, 15 ноября, часть Черниговской области осталась без электроэнергии. Россияне повредили объект энергетики в Нежинском районе
Об этом сообщили в пресс-службе АО "Черниговоблэнерго".
"В результате вражеских обстрелов был поврежден важный энергообъект в Нежинском районе. Обесточена значительная часть области", - говорится в сообщении.
Энергетики отмечают, что как только позволит ситуация с безопасностью, то специалисты начнут аварийно-восстановительные работы.
Напомним, НЭК "Укрэнерго" ввел график отключения света на 15 ноября. Ограничения действуют на протяжении всех суток — с 00:00 до 23:59. Объем отключений будет составлять от 1,5 до 3,5 очереди.
Напомним, руководство компании заявляло, что по выходным украинцев ожидают изменения в графиках. Основная причина - ожидаемая солнечная и теплая погода, что обычно приводит к снижению общего потребления энергии.