РФ выпустила сотни дронов и ракеты по Украине: какой регион принял удар

Украина пережила очередную атаку / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования.

Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.

Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:

2 противокорабельные ракеты «Циркон» (район пуска — ТОТ АР Крым)

13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская обл.)

25 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватории Черного и Каспийского морей)

24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска — Вологодская обл.)

4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69

430 ударных БпЛА типа «Shahed», Гербера, Италмаса и беспилотники других типов.

Основное направление удара — Киевщина.

По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:

1 противокорабельную ракету «Циркон»

7 баллистических ракет Искандер-М/С-400

25 крылатых ракет «Калибр»

24 крылатые ракеты Х-101

1 управляемую авиационную ракету Х-59/69

402 враждебные БпЛА разных типов

Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.

Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В области четверо погибших. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Под удар попала и железная дорога Украины.