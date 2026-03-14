РФ выпустила сотни дронов и ракеты по Украине: какой регион принял удар
Россияне выпустили около 500 воздушных целей по нашей стране.
В ночь на 14 марта Россия нанесла комбинированный удар по объектам критической инфраструктуры Украины с применением ударных БпЛА, ракет наземного и морского базирования.
Об этом сообщили в Воздушных силах Украины.
Всего радиотехническими войсками Воздушных сил зафиксировано 498 средств воздушного нападения:
2 противокорабельные ракеты «Циркон» (район пуска — ТОТ АР Крым)
13 баллистических ракет Искандер-М/С-400 (районы пуска — Брянская обл.)
25 крылатых ракет «Калибр» (район пуска — акватории Черного и Каспийского морей)
24 крылатые ракеты Х-101 (район пуска — Вологодская обл.)
4 управляемые авиационные ракеты Х-59/69
430 ударных БпЛА типа «Shahed», Гербера, Италмаса и беспилотники других типов.
Основное направление удара — Киевщина.
По предварительным данным, по состоянию на 09:00, противовоздушной обороной сбито/подавлено 460 целей — 58 ракет и 402 беспилотника разных типов:
1 противокорабельную ракету «Циркон»
7 баллистических ракет Искандер-М/С-400
25 крылатых ракет «Калибр»
24 крылатые ракеты Х-101
1 управляемую авиационную ракету Х-59/69
402 враждебные БпЛА разных типов
Зафиксировано попадание 6 ракет и 28 ударных БПЛА на 11 локациях, а также падение сбитых (обломки) БПЛА на 7 локациях.
Напомним, россияне в ночь на 14 марта совершили массированную ракетно-дроновую атаку на Киев и Киевскую область. В области четверо погибших. Сначала били ударными дронами, ближе к утру — гиперзвуковыми и баллистическими ракетами. Под удар попала и железная дорога Украины.