Россия атаковала Днепропетровскую область: есть погибший и пострадавший

В результате атаки РФ пострадавший получил ожоги, его доставили в больницу.

В среду, 11 сентября, Россия атаковала Каменский район Днепропетровской области, погиб и пострадал.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак.

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В 11:30 глава области предупреждал о взрыве в районе. Впоследствии вскрыл детали.

"Камянский район. Из-за атаки россиян погибший. о нем оказался 38-летний мужчина. Не обошлось и без пострадавших. Соболезнования родным и близким", — написал чиновник.

По его словам, потерпевший получил ожоги, его доставили в больницу.

"По состоянию на данный момент известно о пострадавшем с ожогами. Его госпитализировали — оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Врачи оценивают состояние пострадавшего как среднее", — добавил Лысак.

Напомним, ночью 11 сентября Россия атаковала Киевскую область ударными дронами.

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