Россия среди белого дня ударила возле многоэтажки в большом городе: есть раненые

Последствия вражеской атаки на Харьков 25 марта / © Олег Синєгубов

В Харькове российский беспилотник атаковал Холодногорский район города. Зафиксировано попадание возле многоэтажного жилого дома. Сейчас известно о 7 раненых.

Об этом сообщили мэр Харькова Игорь Терехов и глава ОВА Олег Синегубов.

«Враг нанес удар боевым дроном "Шахед" по Холодногорскому району. По предварительной информации, которая требует уточнения, есть раненые. Детали выясняем», — говорится в сообщении Терехова.

Глава ОВА сообщил, что на место выехали медики. Впоследствии стало известно о пострадавшей женщине — ее госпитализируют после взрыва. Также на месте загорелись автомобили. Кроме того, зафиксирован еще один удар по Холодногорскому району.

Позже Терехов уточнил, что под атакой оказался и Новобаварский район — дрон попал в частный дом. Сначала сообщалось об одной пострадавшей, однако впоследствии количество раненых возросло до двух.

Впоследствии Синегубов сообщил, что количество пострадавших в результате вражеского обстрела возросло до четырех. Ранения получили три женщины и мужчина. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. В то же время зафиксировано повреждение по меньшей мере двух автомобилей и частного дома.

Отдельно глава ОВА сообщил о еще одном ударе на Харьковщине: в Золочевской громаде российский дрон попал в гражданский автомобиль. В результате атаки погиб 61-летний мужчина.

По состоянию на 12:14, по информации Синегубова, количество пострадавших возросло до семи человек, среди них — один ребенок. Взрывные ранения получили женщины в возрасте 66, 70 и 84 лет, а также 71-летний мужчина. Одна из женщин находится в тяжелом состоянии.

Кроме того, острую реакцию на стресс зафиксировали у 48-летнего мужчины и 15-летней девушки. Всем пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь. Также госпитализировали 58-летнего мужчину со взрывными ранениями.

Напомним, россияне ночью 25 марта ударили по Полтавской области. В Миргородском районе в результате падения БпЛА повреждена жилая и гражданская инфраструктура.