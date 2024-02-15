Россияне ударили ракетой по Днепру: куда попал враг

В небе над регионом были уничтожены две ракеты.
Утром 15 февраля армия агрессорки России нанесла ракетный удар по Днепру. В результате удара оккупантов поврежден объект гражданской инфраструктуры.
Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Днепропетровской области.
Отмечается, что специалисты проводят первоочередные мероприятия по фиксированию преступлений, совершенных армией страны-агрессорки. Начато досудебное расследование по факту нарушения законов и обычаев войны.
В свою очередь глава Днепропетровской военной администрации Сергей Лысак сообщал о "прилетах" в Днепровском районе. Он подтвердил, что был поврежден объект инфраструктуры. Прошло без пострадавших, добавил глава ОВА.
Кроме того, по его словам, ПВО сбило над Днепропетровской областью две ракеты: в Никопольском и Новомосковском районах.
Напомним, утром местные власти проинформировали, что во время одной из тревог на Днепропетровщине россияне ударили по объектам гражданской инфраструктуры. Сирены в области звучали с 04:33 до 07:03.
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