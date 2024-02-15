Росіяни вдарили ракетою по Дніпру: куди влучив ворог

В небі над регіоном було знищено дві ракети.
Вранці 15 лютого армія агресорки Росії здійснила ракетний удар по Дніпрі. Внаслідок удару окупантів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.
Зазначається, що наразі фахівці проводять першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресорки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.
Своєю чергою, голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про "прильоти" у Дніпровському районі. Він підтвердив, що було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Минулося без потерпілих, додав очільник ОВА.
Крім того, за його словами, ППО збила над Дніпропетровською областю дві ракети: у Нікопольському та Новомосковському районах.
Нагадаємо, зранку місцева влада поінформувала, що під час однієї з тривог на Дніпропетровщині росіяни вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. Сирени в області лунали від 04:33 до 07:03.
Читайте також:
- В Івано-Франківській області сталися вибухи: деталі
- Росіяни вдарили ракетами по Хмельницькій області: що відомо про атаку
- "Калібри", балістичні та авіаційні ракети: скільки повітряних цілей збила ППО під час масованої атаки
- РФ завдала ракетного удару по Львову: що відомо про потерпілих