Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Росіяни вдарили ракетою по Дніпру: куди влучив ворог

Росіяни вдарили ракетою по Дніпру: куди влучив ворог

Ракетний удар. / Фото: Associated Press

В небі над регіоном було знищено дві ракети.

Вранці 15 лютого армія агресорки Росії здійснила ракетний удар по Дніпрі. Внаслідок удару окупантів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області. 

Зазначається, що наразі фахівці проводять першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресорки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про "прильоти" у Дніпровському районі. Він підтвердив, що було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Минулося без потерпілих, додав очільник ОВА.

Крім того, за його словами, ППО збила над Дніпропетровською областю дві ракети: у Нікопольському та Новомосковському районах. 

Нагадаємо, зранку місцева влада поінформувала, що під час однієї з тривог на Дніпропетровщині росіяни вдарили по об'єктах цивільної інфраструктури. Сирени в області лунали від 04:33 до 07:03.

Читайте також: 

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Наступна публікація