Росіяни вдарили ракетою по Дніпру: куди влучив ворог

В небі над регіоном було знищено дві ракети.

Вранці 15 лютого армія агресорки Росії здійснила ракетний удар по Дніпрі. Внаслідок удару окупантів пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури.

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Дніпропетровської області.

Зазначається, що наразі фахівці проводять першочергові заходи для фіксування злочинів, скоєних армією країни-агресорки. Розпочато досудове розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни.

Своєю чергою, голова Дніпропетровської військової адміністрації Сергій Лисак повідомляв про "прильоти" у Дніпровському районі. Він підтвердив, що було пошкоджено об'єкт інфраструктури. Минулося без потерпілих, додав очільник ОВА.

Крім того, за його словами, ППО збила над Дніпропетровською областю дві ракети: у Нікопольському та Новомосковському районах.