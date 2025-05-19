СБУ разоблачила 17-летнего предателя, готовившего теракт в Киеве

Предатель, готовивший подрыв Киевского ТЦК

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Правоохранители задержали 17-летнего юношу, готовившего теракта, сотрудничавшего с российскими спецслужбами. Он готовил подрыв админздания Киевского ТЦК.

Об этом сообщает СБУ.

Детали преступления

По материалам дела, вражеским приспешником оказался несовершеннолетний, уже имеющий подозрение от правоохранителей за поджог военных авто, но суд выпустил его из-под стражи на домашний арест. Воспользовавшись этим, молодой человек в мессенджере повторно вышел на куратора из ФСБ и сообщил ему о готовности к выполнению задач.

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"При проведении оперативных мероприятий сотрудники СБУ "перехватили" информацию: фигурант получил от ФСБ новую задачу - взорвать здание местного ТЦК. Для этого оккупанты направили несовершеннолетнему координаты схрона с самодельным взрывным устройством (СВП), сделанным на основе пластида", - сообщили в СБУ.

Затем агент должен был скрыто заложить взрывчатку под стенами военного объекта, после чего российская спецслужба планировала дистанционно взорвать ее вместе со своим несовершеннолетним приспешником.

"Сотрудники СБУ задержали фигуранта "на горячем", когда он забрал СВП из тайника и направлялся к определенной цели", - говорится в сообщении.

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили агенту о подозрении по ч. 1 ст. 14, ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 258 Уголовного кодекса Украины (подготовка к террористическому акту, совершенное по предварительному сговору группой лиц). Также решается вопрос о дополнительной квалификации его действий по ч. 2 ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственное предательство, совершенное в условиях военного положения).

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Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Ранее СБУ задержала служившего в составе Вооруженных сил агента ФСБ. По данным расследования, военнослужащий передавал оккупантам координаты украинских позиций, способствуя враждебным обстрелам.

Предателем оказался 31-летний водитель штурмового подразделения, воевавший на Курском направлении. По указанию российского куратора он предоставил ФСБ удаленный доступ к своему смартфону, превратившись в «живой маяк». оккупанты отслеживали его местонахождение онлайн и использовали данные для прицельных ударов.

«Перед обстрелом кафиры посылали ему сообщения, чтобы он срочно вышел из зоны огневого поражения. Впоследствии фигурант самовольно покинул воинскую часть и выехал в Харьков, где "залег на дно" и ожидал дальнейших инструкций куратора из ФСБ. От него агент надеялся получить план эвакуации в РФ, который ему обещал российский спецслужб», — говорится в сообщении.

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Оперативники СБУ выследили предателя и задержали его в доме. У него изъяли телефон с поличным шпионской деятельности.