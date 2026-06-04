"Сердце Азовстали" запускает проект "Ветеран и община" для развития ветераноцентрических общин в Украине

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Пилотный проект будет реализовываться в Бучанской и Каменской общинах с участием Киевской школы экономики (KSE) и американской организации America's Warrior Partnership, имеющей многолетний опыт работы с ветеранами на уровне общин в США.

Инициатива является частью системной работы ОО «Сердце Азовстали» по посттравматическому росту. Если существующие программы организации сосредоточены на непосредственной поддержке ветеранов, новый проект будет работать с общинами, помогая им создавать среду, в которой ветераны могут реализовывать свой потенциал, активно участвовать в жизни общины и способствовать ее развитию.

«Мы сфокусировали себя на очень конкретной цели помочь каждому защитнику Мариуполя вернуть контроль над собственной жизнью. Для этого важно не только поддерживать ветерана отдельно, но и работать с общинами. Мы хотим помочь общинам создать стратегии, которые сделают ветеранов центром будущего развития и роста», — отметила председатель Наблюдательных советов Фонда Рината Ахметова и Сердца Азовстали Наталья Емченко.

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По ее словам, аудит сообществ, проведенный совместно с международными партнерами, показал, что в Украине уже существует значительное количество ветеранских сервисов, однако они часто остаются разрозненными и сложными для навигации. Организация ставит перед собой задачу объединить имеющиеся возможности в единую понятную систему.

В ходе презентации проекта был подписан меморандум с Бучанской общиной, где будут реализовываться пилотный проект. Бучанский городской голова Анатолий Федорук подчеркнул, что ветеранская политика должна стать одним из ключевых направлений развития украинских общин.

«Я думаю, что мы не только усилим друг друга, но и выработаем действительно тот фундамент, который Министерство ветеранов сможет брать и масштабировать в других территориальных общинах. Общество должно переоценить свое отношение к ветеранам, участникам боевых действий, членам их семей и дать им возможность на вторую жизнь», — отметил он.

К разработке проекта также привлекли самих ветеранов. Защитник Мариуполя Михаил Вернигора отмечает, что именно ветераны лучше видят пробелы в существующей системе поддержки.

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«Ветеранам нужна не столько финансовая помощь, сколько возможности для самореализации. Образование, переобучение, доступная среда, возможность работать и развиваться – вот что действительно важно. Мы хотим, чтобы общества создавали условия, при которых ветераны смогут реализовать себя и строить достойное будущее», — отметил он.

В рамках проекта общины пройдут комплексное обучение, аудит сервисов и разработают собственные стратегии работы с ветеранами на основе международных практик. В случае успешной реализации пилота модель планируется масштабировать на другие общины Украины.

В «Сердце Азовстали» отмечают: сильная ветераноцентрическая община — это не только о поддержке ветеранов, но и о развитии самого общества, которое получает возможность привлечь опыт, лидерские качества и потенциал людей, защищавших Украину.

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