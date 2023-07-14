Шмыгаль назвал два главных успеха саммита НАТО

На состоявшемся в Вильнюсе саммите НАТО все могли в очередной раз убедиться в силе и абсолютной поддержке Украины со стороны западной коалиции.

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Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства.

Он отметил, что Украина вместе с западными партнерами формирует новую архитектуру безопасности и гарантии будущего Украины.

"Без сомнений: Украина будет у НАТО. Это позиция, которую поддерживают все страны Альянса", — сказал Шмыгаль.

Кроме того, премьер отметил, что в Вильнюсе с участием Владимира Зеленского лидеры стран G7 согласовали совместную декларацию о поддержке Украины.

Глава Правительства отметил, что эта декларация станет фундаментом и первым шагом к тому, чтобы Украина была защищена и сильна.

"Еще один успех саммита в Вильнюсе – новые существенные пакеты военной помощи от разных союзников", — заявил Шмыгаль.

Напомним, ранее сообщалось, что глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что к совместной декларации поддержки Украины, согласованной G7, присоединились Дания, Испания, Голландия, Норвегия, Швеция, Чехия, Финляндия, Исландия, Бельгия, Португалия.

Кроме того, мы ранее информировали, что секретарь СНБО Алексей Данилов раскрыл, могут ли США использовать вступление Украины в НАТО как козырь в переговорах с РФ.

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