Шмигаль назвав два головні успіхи саміту НАТО

На саміті НАТО, який відбувся у Вільнюсі, всі могли вкотре переконатися у силі та абсолютній підтримці України з боку західної коаліції.

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Про це заявив премʼєр-міністр Денис Шмигаль на засідання Уряду.

Він зазначив, що Україна разом з західними партнерами формує нову архітектуру безпеки та гарантії для майбутнього України.

"Без сумнівів: Україна буде в НАТО. Це позиція, яку підтримують усі країни Альянсу", - сказав Шмигаль.

Крім того, премʼєр зазначив, що у Вільнюсі за участю Володимира Зеленського лідери країн G7 погодили Спільну декларацію про підтримку України.

Голова Уряду зазначив, що ця декларація стане фундаментом і першим кроком до того, щоб Україна була захищеною і сильною.

"Ще один успіх саміту у Вільнюсі — нові суттєві пакети військової допомоги від різних союзників", - заявив Шмигаль.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що голова Офісу президента Андрій Єрмак заявив, що до спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, приєдналися Данія, Іспанія, Голландія, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія.

Крім того, ми раніше інформували, що секретар РНБО Олексій Данілов розкрив, чи можуть США використати вступ України до НАТО як козир у перемовинах з РФ.

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