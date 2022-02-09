Шмыгаль сообщил дату, когда украинцам начнут выплачивать деньги за "бустер"

Правительство приняло соответствующие изменения в программу "єПідтримка".

Украинцы, которые сделают прививку против коронавируса бустерной дозой, получат дополнительно еще по 500 грн. Выплата денег стартует с 14 марта.

Об этом глава правительства Денис Шмыгаль сообщил 9 февраля во время заседания Кабмина.

"Украинцы, которые сделают бустерную дозу вакцины, получат дополнительно 500 грн в рамках президентской инициативы "єПідтримка". Правительство сегодня приняло изменения в программу. Они заработают от 14 марта", — заявил он.

Кроме того, люди от 60 лет и лица с инвалидностью I и II группы уже в феврале смогут использовать "ковидную тысячу" на приобретение лекарств и оплату жилищно-коммунальных услуг.

Записаться на вакцинацию против COVID-19 уже сегодня вы можете у своего семейного врача или по телефону контакт-центра Минздрава 0-800-602-019. Больше о вакцинации вы можете узнать на сайте www.vaccination.covid19.gov.ua.

Напомним, одну тысячу гривен могут получить украинцы, имеющие две дозы прививки от коронавируса. Недавно президент Владимир Зеленский обещал, что в рамках программы "єПідтримка" будет добавлено плюс еще 500 гривен для тех граждан Украины, которые получат третью бустерную дозу прививки.

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