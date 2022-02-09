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В Украине продлят срок использования "ковидной тысячи" до 9 месяцев

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В Украине продлят срок использования "ковидной тысячи" до 9 месяцев

УНИАН

Кроме того, лица с инвалидностью I и II групп смогут "ковидной тысячей" оплатить коммунальные услуги.

Кабинет министров Украины планирует продлить срок действия для использования "ковидной тысячи" с 4 до 9 месяцев.

Об этом стало известно с повестки дня заседания правительства 9 февраля.

Согласно документу, министры предлагают:

  • увеличить срок действия счета для получения пособия, а также срока использования пособия с четырех до девяти месяцев со дня зачисления средств на счета;
  • предоставить возможность использования помощи гражданами в возрасте от 60 лет и лицами с инвалидностью I и II группы на оплату стоимости жилищно-коммунальных услуг и приобретение лекарственных средств;
  • оказать дополнительную помощь в размере 500 грн при получении бустерной дозы вакцинации.

Напомним, ранее выплату "ковидной" тысячи распространили на украинцев от 14 лет и расширили список товаров и услуг для расходования средств.

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