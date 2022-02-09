В Україні продовжать строк використання "ковідної тисячі" до 9 місяців

В Україні продовжать строк використання "ковідної тисячі" до 9 місяців

Крім того, особи з інвалідністю І та ІІ груп зможуть "ковідною тисячею" сплатити комунальні послуги.

Кабінет міністрів України планує продовжити строк дії для використання "ковідної тисячі" з 4 до 9 місяців.

Про це стало відомо з порядку денного засідання уряду 9 лютого.

Згідно з документом, міністри пропонують:

збільшити строку дії рахунку для отримання допомоги , а також строку використання допомоги з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки;

, а також з чотирьох до дев'яти місяців з дня зарахування коштів на рахунки; надати можливість використання допомоги громадянами віком від 60 років та особами з інвалідністю І та II групи на оплату вартості житлово-комунальних послуг та придбання лікарських засобів ;

; надати додаткову допомогу в розмірі 500 грн у разі отримання бустерної дози вакцинації.

Нагадаємо, раніше виплату "ковідної" тисячі поширили на українців від 14 років та розширили перелік товарів та послуг для витрачання коштів.

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