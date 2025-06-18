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- Украина
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Скандал в ВСУ: офицеры сфальсифицировали самоубийство военного — ГБР
Военные чиновники в Киевской области придумали обстоятельства смерти солдата, чтобы выдать ее за боевую. Семья получила 15 миллионов.
Государственное бюро расследований разоблачило серьезное нарушение в военной части на Киевщине. Бывший первый заместитель командира и член служебной комиссии, по мнению следствия, намеренно скрыли факт самоубийства военнослужащего и сфальсифицировали документы об обстоятельствах его гибели.
Об этом пишет ДБР.
По данным следствия, обвиняемые точно знали, что солдат покончил жизнь самоубийством. Однако вместо объективного расследования они составили акт, в котором указали, что военнослужащий погиб при выполнении боевого задания. Документ подписали и передали дальше, формализуя ошибочную версию гибели.
На основании этих данных семье погибшего было безосновательно начислено и выплачено 15 миллионов гривен единовременной денежной помощи — средства, назначаемые государством семьям погибших в бою военных.
Бывшим военнослужащим уже поставлено в известность о подозрении.
В ДБР подчеркнули, что подобные случаи вызывают военную дисциплину и доверие к армии. Фальсификация обстоятельств гибели военного не только является уголовным преступлением, но и наносит ущерб семьям, обществу и обороноспособности страны.
В настоящее время продолжаются следственные действия. Правоохранители устанавливают, были ли вовлечены в преступление другие должностные лица.
Напомним, Служба безопасности Украины совместно с Национальной полицией разоблачила масштабную схему уклонения от мобилизации, организованную в одном из частных университетов Запорожья.
Фигурантами дела стали ректор учебного заведения и еще восемь должностных лиц, среди которых его заместители и руководители институтов. По данным следствия, они наладили схему легализации уклончан путем оформления их в аспирантуру на дневную форму обучения без вступительных экзаменов и без фактического посещения занятий.