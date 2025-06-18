Шеврон ЗСУ

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Державне бюро розслідувань викрило серйозне порушення у військовій частині на Київщині. Колишній перший заступник командира та член службової комісії, як вважає слідство, навмисно приховали факт самогубства військовослужбовця та сфальсифікували документи про обставини його загибелі.

Про це пише ДБР.

За даними слідства, обвинувачені достеменно знали, що солдат покінчив життя самогубством. Однак замість об’єктивного розслідування вони склали акт, у якому вказали, що військовослужбовець загинув під час виконання бойового завдання. Документ підписали й передали далі, формалізуючи хибну версію загибелі.

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На підставі цих даних родині загиблого було безпідставно нараховано та виплачено 15 мільйонів гривень одноразової грошової допомоги — кошти, які держава призначає родинам загиблих у бою військових.

Колишнім військовослужбовцям вже повідомлено про підозру. Санкція статті передбачає суворе покарання, зокрема позбавлення волі.

У ДБР підкреслили, що подібні випадки є викликом для військової дисципліни та довіри до армії. Фальсифікація обставин загибелі військового не лише є кримінальним злочином, а й завдає шкоди родинам, суспільству й обороноздатності країни.

Наразі тривають слідчі дії. Правоохоронці встановлюють, чи були залучені до злочину інші посадові особи.

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Нагадаємо, Служба безпеки України спільно з Національною поліцією викрила масштабну схему ухилення від мобілізації, організовану в одному з приватних університетів Запоріжжя.

Фігурантами справи стали ректор навчального закладу та ще вісім посадовців, серед яких — його заступники й керівники інститутів. За даними слідства, вони налагодили схему легалізації ухилянтів шляхом оформлення їх до аспірантури на денну форму навчання — без вступних іспитів і без фактичного відвідування занять.