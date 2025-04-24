Мобилизация в Украине / © ТСН.ua

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Президент Владимир Зеленский заявил, что случаи насильственной мобилизации единичны и не имеют массового характера.

Об этом глава государства в интервью американскому журналисту Бену Шапиро.

Журналист спросил Зеленского, как он относится к сообщениям в соцсетях о том, что у Украины людей задерживают на улицах и забирают на службу.

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«Каждый частный случай проверяется Сухопутными войсками и Министерством обороны, потому что они отвечают за мобилизацию. И хотя отношение к мобилизации может быть разным, оно продолжается с начала полномасштабной войны. Это отвечает законодательству и условиям военного положения. Страна находится в состоянии войны. Вот поэтому у нас есть мобилизация. Мы хотим, чтобы был справедливый мир, спокойствие и не было бы ничего, ни мобилизации, ни военного положения», — сказал он.

Зеленский подчеркнул, что пока идет война — мобилизация не закончится.

«Различные инциденты во время мобилизации: кто-то предлагал деньги, кто-то брал деньги, кто-то уклонялся от службы. Но это не лицо Украины», — говорит президент.

По его данным, в Украине добровольно к ВСУ присоединились 600 000 — 800 000 человек.

«В Украине сейчас 800 тысяч, или 600 тысяч человек, ушедших добровольцами в армию. Таков был закон о мобилизации, но люди добровольно пошли защищать Украину», — отметил Зеленский.

Глава государства добавил, что правоохранители должны обеспечивать, что не будет насилия, и с каждым спорным случаем они разбираются.

Ранее глава Верховной Рады Руслан Стефанчук заявил, что парламент не будет возвращаться к рассмотрению вопроса о снижении мобилизационного возраста.