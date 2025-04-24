Мобілізація в Україні / © ТСН.ua

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Президент Володимир Зеленський заявив, що випадки насильницької мобілізації є поодинокими і не мають масового характеру.

Про це глава держави сказав в інтерв’ю американському журналістові Бену Шапіро.

Журналіст запитав Зеленського, як він ставиться до повідомлень у соцмережах про те, що в Україні людей затримують на вулицях і забирають на службу.

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«Кожен окремий випадок перевіряється Сухопутними військами та Міністерством оборони, бо вони відповідають за мобілізацію. І хоча ставлення до мобілізації може бути різним, вона триває від початку повномасштабної війни. Це відповідає законодавству та умовам воєнного стану. Країна перебуває у стані війни. Саме тому у нас є мобілізація. Ми хочемо, щоб був справедливий мир, спокій і не було б нічого — ні мобілізації, ні воєнного стану», — сказав він.

Зеленський наголосив, що поки триває війна — мобілізація не закінчиться.

«Різні інциденти під час мобілізації: хтось пропонував гроші, хтось брав гроші, хтось ухилявся від служби. Але це не є обличчям України», — говорить президент.

За його даними, в Україні добровільно приєдналися до ЗСУ 600 000–800 000 осіб.

«В Україні зараз 800 тисяч, або 600 тисяч людей, які пішли добровольцями в армію. Такий був закон про мобілізацію, але люди добровільно пішли захищати Україну», — зазначив Зеленський.

Глава держави додав, що правоохоронці повинні забезпечувати, що не буде насильства, і з кожним спірним випадком вони розбираються.

Раніше голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявив, що парламент не повертатиметься до розгляду питання про зниження мобілізаційного віку.