Следом за заморозками Украину накрывает новый удар стихии: синоптики рассказали, где ждать "сюрпризов"

Водополье

В Украине во вторник, 14 апреля, ожидается переменная облачность. Ночью дождь, без существенных осадков.

Об этом сообщает Украинский гидрометцентр в Facebook.

Ветер северо-западный, на западе страны юго-восточный, 7-12 м/с, днем в восточных и Сумской областях местами порывы 15-20 м/с.

Ночью на Правобережье в воздухе заморозки 0-3°; на остальной территории температура ночью 1-6° тепла, кроме восточных областей, на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 11-16° тепла, в Закарпатье до 19°, на востоке и северо-востоке 7-12°.

Карта погоды на 14 апреля / © Укргидрометцентр

Какая погода в Киеве и области

Укргидрометцентр предупредил об опасных и стихийных метеорологических явлениях на территории Киевщины и Киева 14 апреля.

Облачно с прояснениями. Без осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура в Киеве ночью 2-4 ° тепла, на поверхности грунта заморозки 0-2 °; днем около 15° тепла.

По области ночью заморозки 0-3°, температура днем 11-16° тепла.

Напомним, во вторник, 14 апреля, объявлено предупреждение об опасности из-за ночных заморозков на территории Киевщины и Киева.

Укргидрометцентр объявил предупреждение об опасных и стихийных метеорологических явлениях по территории Киевской области и г. Киев.

Ночью 14 апреля на территории Киевской области в воздухе заморозки 0-3°. ІІ уровень опасности, оранжевый.

Ночью 14 апреля по территории г. Киева на поверхности грунта заморозки 0-2°. Уровень опасности, желтый.

«Заморозки будут причинять вред раннецветущим плодовым деревьям», — отметили в Украинском гидрометцентре.

Заморозки в Киеве и области / © Укргидрометцентр

«Ближайшую ночь, 14 апреля, ожидаем самой холодной среди следующих пяти: по области с заморозками не только на почве, но и в воздухе, а в столице их ждем только на почве, в дальнейшем ночная температура в пределах 3-8° тепла», — говорится в сообщении Украинского гидрометцента.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях

13-15 апреля будет продолжаться постепенное развитие половодья на Десне ниже Новгород-Северского, ее притоке Сейм с суточной интенсивностью повышения уровней воды на 1-8 см и нарушением транспортного сообщения в Корюковском районе Черниговской области. Будет содержаться затопление поймы Десны возле Новгород-Северского с нарушением транспортного сообщения в Новгород-Северском районе Черниговской области.

Объявлен первый уровень опасности — желтый.

Предупреждение об опасных гидрологических явлениях / © Укргидрометцентр

