Снял одежду и прыгнул с моста: в Николаеве парень покончил с собой

Снял одежду и прыгнул с моста: в Николаеве парень покончил с собой

Молодой человек оставил предсмертную записку.

В Николаеве парень покончил с собой, прыгнув с Ингульского моста. Он оставил предсмертную записку.

Об этом пишет местное издание "Новости-N".

Трагедия произошла сегодня утром. 21-летний парень пришел на Ингульский мост, снял с себя верхнюю одежду, прыгнул вниз и разбился, упав на землю.

На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции. На месте нашли предсмертную записку, в которой погибший извинился перед близкими.

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