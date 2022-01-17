Снял одежду и прыгнул с моста: в Николаеве парень покончил с собой

Молодой человек оставил предсмертную записку.
В Николаеве парень покончил с собой, прыгнув с Ингульского моста. Он оставил предсмертную записку.
Об этом пишет местное издание "Новости-N".
Трагедия произошла сегодня утром. 21-летний парень пришел на Ингульский мост, снял с себя верхнюю одежду, прыгнул вниз и разбился, упав на землю.
На место прибыли патрульные и следственно-оперативная группа Центрального райотдела полиции. На месте нашли предсмертную записку, в которой погибший извинился перед близкими.
Напомним, на окраине Тернополя из открытого окна 8 этажа жилого дома выпрыгнула 26-летняя девушка.
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