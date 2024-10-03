Сумы и район остались без света: что известно

В четверг, 3 октября, в Сумах и в Сумском районе произошли отключения света. Причина обесточений – последствия российского обстрела.

Об этом сообщили в пресс-службе Сумского городского совета.

"Сейчас есть временное аварийное отключение в Сумском районе и Сумах. Энергетики делают все для ликвидации аварийной ситуации", — сообщили в мэрии.

Напомним, по словам Александра Харченко, Украине грозит блекаут на 3-5 дней, если Россия выбьет хотя бы одну АЭС. Также нежелательно допускать какие-либо поломки вспомогательного оборудования на АЭС, как это было летом этого года.

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