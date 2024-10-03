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Суми і район залишилися без світла: що відомо

Суми і район залишилися без світла: що відомо

Відключення світла. / Фото: Associated Press

Енергетики намагаються повернути світло до осель.

У четвер, 3 жовтня, в місті Суми і в Сумському районі сталися відключення світла. Причина знеструмлень - наслідки російського обстрілу. 

Про це повідомили у пресслужбі Сумської міської ради.

"Зараз є тимчасове аварійне вимкнення в Сумському районі та в місті Сумах. Енергетики роблять усе для ліквідації аварійної ситуації", - повідомили в мерії.

Нагадаємо, за словами Олександра Харченка, Україні загрожує блекаут на 3-5 днів, якщо Росія виб’є бодай одну АЕС. Також небажано допускати будь-які поломки допоміжного обладнання на АЕС, як це було цьогоріч влітку.

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