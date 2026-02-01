"У России есть время, а у нас — нет": м о том, сможет ли Украина воевать еще 2 года

Что важнее — земля или люди: Ким о цене победы и усталости украинцев / © ТСН.ua

Реклама

В будущем мирном соглашении территории важны, но нужно ставить людей выше земли.

Такое мнение высказал глава Николаевской ОВА Виталий Ким в интервью Independent.

Ким предостерег союзников, включая Великобританию, готовящихся принять участие в так называемой Коалиции желающих гарантировать мир, чтобы они усвоили уроки британского премьера (1937-1940) Невилла Чемберлена и политики умиротворения 1930-х годов.

Реклама

На вопрос о его приоритетах в мирном плане Дональда Трампа, Виталий Ким ответил: «Земля важна, но все же люди важнее, и ситуация такова, что мы не знаем, что будет завтра».

«Лично для меня победа — это наши границы с 1991 года, где люди счастливы и их не убивают, но все очень устали», — признался глава ОВА Николаевщины. «Так что для украинского народа, я думаю, победа — это просто остановка войны и определенные гарантии безопасности на будущее, чтобы у наших детей была такая же жизнь, как и мы до вторжения».

По его мнению, для большинства украинцев победа состоит в том, чтобы жить так, как до вторжения.

Хотя многие считают, что российской экономике есть еще два года, прежде чем она терпит крах из-за санкций, введенных из-за войны, Ким сомневается, сможет ли Украина выдержать так долго.

Реклама

«Российская экономика также страдает, и, по моему мнению, у них есть несколько лет, чтобы начать публично уменьшаться. Я думаю, что Россия это знает, но все же у них есть время, а у Украины его нет. Мы измотаны, и во-первых, дело не в оружии, дело не в ракетах, а в людях. У нас всего 40 миллионов человек, и все истощены. Наши солдаты не могут воевать с четырех до десяти лет», — откровенно признает Виталий Ким.

Глава Николаевской ОВА считает, что президент США Трамп совершил прорыв, потому что «он непредсказуем», что усложнило ситуацию для россиян.

«Если бы это была традиционная политика, шаг за шагом, ничего нельзя было бы изменить с Россией, потому что они могут это предусмотреть, поэтому единственный способ что-то изменить — это непредсказуемая международная политика, которую сейчас проводит Дональд Трамп. Я искренне верю, что только с помощью таких вещей, экономической силы, физической силы и только таким образом мы можем остановить Россию», — подытожил Ким.

Ранее Виталий Ким откровенно рассказал, готовится ли к выборам.