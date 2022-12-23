Украина получит от Эстонии беспилотники и зимнее снаряжение

Эстония передаст Украине очередной пакет военной помощи/ Соответствующее решение приняло правительство страны.

Об этом сообщает Министерство обороны Эстонии.

"Украина по-прежнему нуждается в нашей помощи и поддержке в противостоянии российской агрессии. Наш пакет помощи на этот раз отвечает запросам о помощи, поступившим от Украины, а также двусторонним соглашениям Сил обороны и Кайтселийта с их партнерами в Украине", – сказал министр обороны Эстонии Ханно Певкур.

В новый пакет помощи вошли беспилотники, наборы для чистки оружия, средства индивидуальной защиты и зимнее обмундирование.

Ранее Эстония передавала Украине джавелины, гаубицы, противотанковые мины, противотанковые гранатометы, минометы, транспортные средства, средства связи, медикаменты, средства индивидуальной защиты и сухпайки.

В сотрудничестве с Германией Эстония передала Украине два полевых госпиталя и медикаменты на сумму около 15 миллионов евро. В сотрудничестве с Нидерландами и Норвегией Эстония предоставила третий полевой госпиталь за 7,8 млн. евро.

Поддержка Украины Эстонией

18 октября парламент Эстонии признал правящий режим в Российской Федерации террористическим.

В Эстонии и Литве призывают ЕС увеличить поставки оружия Украине для отпора российской вооруженной агрессии.

27 ноября стало известно, что Эстония продолжит тренировать украинских военных.

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