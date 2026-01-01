Украина присоединяется к зоне роуминга ЕС: что изменится

Телефон / © unsplash.com

С 1 января 2026 для украинцев начинает действовать постоянный режим Roam Like at Home . Это означает, что граждане Украины смогут пользоваться мобильной связью и интернетом в странах Европейского Союза без дополнительных затрат.

Об этом официально сообщил первый вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий — Министр цифровой трансформации Михаил Федоров .

Что изменится для пользователей?

По словам министра, теперь «домашние тарифы» в Европе становятся не временной льготой, а постоянной государственной политикой. Главные преимущества обновленного режима.

«Украина — полноправный член европейской политики Roam Like at Home. Домашние тарифы для украинцев в Европе будут постоянной практикой — раньше это были договоренности с европейскими операторами», — отметил Федоров.

Михаил Федоров подчеркнул, что Украина стала первой страной-кандидатом, присоединившейся к зоне Roam Like at Home еще до официального вступления в Европейский Союз. Это решение является частью интеграции в единый цифровой рынок ЕС.

«Roam Like at Home — это возможность для украинцев, временно путешествующих или находящихся в странах ЕС, звонить и пользоваться интернетом по тарифам своего оператора без доплат», — отметил министр.

Добавляет, что теперь можно использовать тарифы своего оператора на территории Европы без изменения SIM-карты.

