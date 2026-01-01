Україна приєднується до зони роумінгу ЄС: що зміниться

Телефон / © unsplash.com

З 1 січня 2026 року для українців починає діяти постійний режим Roam Like at Home. Це означає, що громадяни України зможуть користуватися мобільним зв’язком та інтернетом у країнах Європейського Союзу без жодних додаткових витрат.

Про це офіційно повідомив перший віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій — Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Що зміниться для користувачів?

За словами міністра, відтепер «домашні тарифи» у Європі стають не тимчасовою пільгою, а сталою державною політикою. Головні переваги оновленого режиму.

«Україна — повноправний член європейської політики Roam Like at Home. Домашні тарифи для українців у Європі будуть сталою практикою — раніше це були домовленості з європейськими операторами», — зазначив Федоров.

Михайло Федоров підкреслив, що Україна стала першою країною-кандидатом, яка приєдналася до зони Roam Like at Home ще до офіційного вступу в Європейський Союз. Це рішення є частиною інтеграції в єдиний цифровий ринок ЄС.

«Roam Like at Home — це можливість для українців, які тимчасово подорожують або перебувають у країнах ЄС, дзвонити та користуватися інтернетом за тарифами свого оператора без жодних доплат», — зазначви міністр.

Додає, що тепер можна користуватися тарифами свого оператора на території Європи без зміни SIM-картки.

