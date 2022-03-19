Украина просит представителей ЕС ускорить заключение по евроинтеграции

В Верховной раде отмечают, что цену, которую сегодня платит Украина за вступление в ЕС, не платило ни одно государство, являющееся его членом.

Верховная Рада Украины обратилась к президентам Европейского парламента Роберты Мецоли и Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляен с просьбой как можно скорее предоставить заключения Еврокомиссии по вступлении Украины в ЕС.

Об этом в Фейсбуке сообщил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук.

"Руководство Верховной Рады Украины, представители разных фракций и групп обратились к Президенту Европейского парламента Роберте Мецоле и Президенту Европейской комиссии Урсуле фон дер Ляен с просьбой посодействовать быстрому положительному выводу Европейской Комиссии относительно обретения Украиной членства в ЕС", – написал Стефанчук.

По его словам, Украина ищет самый быстрый маршрут в ЕС, "минуя пробки, вызванные бюрократией".

"Наше желание быть частью европейской семьи настолько сильно, что нас не останавливают никакие обстоятельства. Каждый раз мы доказываем, что достойны быть членом ЕС, платя самую высокую цену — тысячи жизней Украинцев. Такую цену не платил ни один народ, ни одна страна, которая является членом ЕС", — подчеркнул глава ВР.

Стефанчук подчеркнул, что решение ЕС по безотлагательной евроинтеграции станет ключевым фактором сдерживания российской агрессии, а также "справедливым вознаграждением Украинского Народа за его борьбу за свободу, демократию и европейские ценности".

Напомним, 28 февраля президент Владимир Зеленский подписал заявку на членство Украины в Европейском Союзе. После этого стало известно, что заключение Европейской комиссии по заявке Украины на вступление в ЕС будет подготовлен в течение нескольких месяцев.

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