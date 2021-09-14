Украинцам стали доступными "желтые" COVID-сертификаты: как получить

"Желтый" сертификат действует 120 дней с момента прививки.

В Украине граждане, получившие одну дозу прививки вакциной против COVID-19, теперь могут получить "желтый" сертификат. Получить документ можно в "Дії". В случае введения "желтой" зоны, такой документ позволит украинцам избежать карантина.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Теперь внутренний COVID-сертификат можно получить уже после первой прививки вакциной от COVID-19. Так называемый желтый сертификат поможет избежать карантина "желтого" уровня", — говорится в сообщении.

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В Минздраве также напомнили о том, что украинцам после полного курса вакцинации, будет доступен "зеленый" сертификат. Разница между этими документами, в частности, в сроке годности.

Они также содержат различную информацию, например, в "желтом" будут данные об отрицательном результате тестирования (действует 72 часа) или выздоровлении от COVID-19.

Министерство здравоохранения Украины

Министерство здравоохранения Украины

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Как сообщалось, карантин в Украине в "желтой" и "красной" зонах изменен. Соответствующие обновления правительство внесло в постановление № 1236, которая и регулирует карантинные ограничения. По словам главы правительства Дениса Шмыгаля, изменения в "карантинном" постановлении не усиливают ограничения, а в определенной степени их ослабляют.

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