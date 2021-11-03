Украинцев предупредили об опасной погоде: когда и где ожидать стихию

Украинцев предупредили об опасной погоде: когда и где ожидать стихию

В ближайшие дни в Украине будет тепло.

Погода в Украине в четверг, 4 ноября, в Украине будет ветреной.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко в Facebook.

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Она рассказала, что завтра осадков в Украине не ожидается. Дождь будет на крайнем западе Украины. Сильнейшие порывы с юга и юго-востока будут наблюдаться на Севере Украины, в западной и многих центральных областях.

"Поэтому очень внимательно выбирайте место для парковки машины, избегайте поговорить с соседкой под красивым билбордом с очередным румяным страдальцем за судьбу народа, глянцевые дороги и укутывайтесь поплотнее", — посоветовала Диденко.

Температура воздуха самой высокой ожидается в южной части — до +14...+19 градусов. В целом в Украине будет не холодно, +10...+15 градусов.

"В Киеве завтра, в четверг, дождя не ожидается. Будет ветрено — осторожно! — и достаточно тепло, до +12+14 градусов. В пятницу в столице потеплеет до +16 градусов", — написала Диденко.

В конце синоптик добавила, что завтра и послезавтра будет в Украине теплее, в выходные — холоднее, в понедельник, 8 ноября, снова столбики термометров поднимутся. Впрочем, с 9 ноября ожидается похолодание.

Кроме того, по данным Укргидрометцентра, ночью и утром 4 ноября на большей части территории страны ожидаются туманы. Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, днем в западных и Винницких областях местами порывы 15-20 м/с.

"В западном регионе туманы будут одиночными, в то время как на остальной территории довольно густыми, иногда во время туманов может наблюдаться небольшая морось. Завтра будет облачно с прояснениями. Без осадков, только в Закарпатской, днем и во Львовской, Волынской и Ровенской областях "небольшой дождь", — добавили синоптики.

Напомним, в Укргидрометцентре рассказали, к какой зиме готовиться украинцам.

Украинцам также рассказали, будет ли снег на зимние праздники.

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