Украину накроют атмосферные фронты: какой будет погода 20 ноября

В четверг, 20 ноября, в Украине будет прохладно. Погода в большинстве областей будут определять атмосферные фронты, поэтому в большинстве регионов будет дождь.

Об этом сообщила синоптикиня Наталья Диденко и в Укргидрометцентре.

Ночью в большинстве областей столбики термометров покажут от 3° мороза до 3° тепла. Днем ожидается +4-9°.

По данным Гидрометцентра, на юге и юго-востоке ночью температура будет 3-8° тепла, а днем +11-16°. В Карпатах ночью прогнозируют 3-8° мороза, а днем столбики термометров будут достигать 0-5° тепла.

"Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный временами порывистый, одевайтесь поплотнее. Дожди на юге, в центральной части и на востоке Украины. Местами небольшой дождь возможен в западных областях", - подчеркнула Диденко.

В Киеве 20 ноября осадков не будет. Но в столице – порывистый ветер юго-восточного направления. Ночью будет 0-2° мороза, а днем 4-6° тепла.

Напомним, синоптик Иван Семилит рассказал, когда в Украину придет настоящая зима . По его словам, до конца этого месяца не прогнозируется сильный мороз и устойчивый снежный покров. До 20 ноября предполагается разная погода со значительным диапазоном температуры.