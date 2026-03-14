ТСН в социальных сетях

Укрэнерго срочно меняет графики: где сегодня не будет света после массированной атаки РФ

14 марта враг совершил массированную атаку на энергетическую инфраструктуру Киева и еще шести областей Украины.

Автор публикации
Фото автора: Дмитрий Гулийчук Дмитрий Гулийчук
Энергосистема под прицелом: Россия снова пыталась погрузить Киев и регионы во тьму

Энергосистема под прицелом: Россия снова пыталась погрузить Киев и регионы во тьму

Сегодня, 14 марта, Россия нанесла очередной массированный удар по Украине. Основная цель удара — энергетическая инфраструктура Киева и области. Пострадали от российских обстрелов также энергообъекты в ряде других регионов.

Как это отразится на энергосистеме Украины и где усилятся отключения света, сообщили в Укрэнерго.

В результате удара обесточены потребители в Киеве, Киевской, Черкасской, Кировоградской, Харьковской, Запорожской и Днепропетровской областях.

«Везде, где это позволяют условия безопасности, уже начались аварийно-восстановительные работы. Энергетики делают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть в работу поврежденное врагом оборудование», — заверили в Укрэнерго.

Что известно о графиках отключений

Также из-за последствий удара энергетики сегодня вынуждены изменены время и объем применения мер ограничения потребления. В части регионов Украины с 08.00 введены графики ограничения мощности для промышленности и почасовые отключения для всех категорий потребителей. Эти ограничения будут действовать до конца суток.

Точные графики отключений можно посмотреть на сайтах облэнерго вашего региона и ДТЭК. Также графики отключений публикуют пресс-службы местных территориальных громад и большинство глав ОВА в своих соцсетях.

Когда можно включить электрические обогреватели

Учитывая погодные условия, использование мощных электроприборов «Укрэнерго» просит перенести на дневное время — с 11:00 до 16:00. Это период более эффективной работы солнечных электростанций.

Украинцев просят потреблять электроэнергию экономно, когда свет появляется по графику, и не включать несколько мощных приборов одновременно.

«Во всех регионах Украины есть потребность в экономном энергопотреблении в вечерний период максимального энергопотребления. Пожалуйста, ограничьте использование мощных электроприборов в период с 17:00 до 22:00», — просят энергетики.

Массированная атака 14 марта — последние новости

Напомним, что после массированной атаки в ночь на 14 марта часть регионов Украины переходит к аварийным отключениям. В частности, Киев и ряд районов области, Черниговщина, Черкасщина, Хмельнитчина.

Из-за ночного вражеского обстрела на некоторых участках Киева временно приостановил движение электротранспорт.

