"УЗ" отменила некоторые поезда в один из областных центров

"Укрзализныця". / © Укрзализныця

В пятницу, 7 ноября, произошли изменения движения поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые рейсы отменили.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Временно не будут курсировать поезда:

№7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр;

№6010 Пятихатки – Днепр.

В компании отмечают, что сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

Напомним, накануне ночью россияне атаковали железнодорожную станцию "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области. Из-за российского обстрела поезда в нескольких областях двигались со значительными задержками.

Кроме того, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково.