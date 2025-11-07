ТСН в социальных сетях

Украина
389
1 мин

"УЗ" отменила некоторые поезда в один из областных центров

Причина перемен в движении поездов – боевые действия.

Елена Капник
"Укрзализныця".

"Укрзализныця". / © Укрзализныця

В пятницу, 7 ноября, произошли изменения движения поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые рейсы отменили.

Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда".

Временно не будут курсировать поезда:

  • №7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр;

  • №6010 Пятихатки – Днепр.

В компании отмечают, что сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.

Напомним, накануне ночью россияне атаковали железнодорожную станцию "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области. Из-за российского обстрела поезда в нескольких областях двигались со значительными задержками.

Кроме того, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково.

