"УЗ" отменила некоторые поезда в один из областных центров
Причина перемен в движении поездов – боевые действия.
В пятницу, 7 ноября, произошли изменения движения поездов в Днепропетровской области из-за влияния боевых действий. Некоторые рейсы отменили.
Об этом сообщили в Телеграмм-канале "Укрзализныця: пригородные поезда".
Временно не будут курсировать поезда:
№7303 и №7304 Днепр – Каменское – Днепр;
№6010 Пятихатки – Днепр.
В компании отмечают, что сохраняется альтернативное сообщение по тем же маршрутам с другим временем отправления.
Напомним, накануне ночью россияне атаковали железнодорожную станцию "Запорожье-Каменское" в Днепропетровской области. Из-за российского обстрела поезда в нескольких областях двигались со значительными задержками.
Кроме того, "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов , следующих в Краматорском направлении. Поезда будут ехать до станций Гусаровка или Барвенково.