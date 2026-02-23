- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 2075
- Время на прочтение
- 1 мин
В Чернигове женщина умерла после визита к косметологу: что ей там сделали
Женщина оказалась в больнице после визита в частную медицинскую клинику — медики не смогли ее спасти.
В Чернигове 42-летняя женщина скончалась после косметологических процедур в одной из частных клиник.
О случае сообщили в полиции.
«21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии после проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове», — говорится в сообщении.
Правоохранители выяснили, что потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера. После завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города. Через некоторое время женщина скончалась.
По этому факту полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).
Напомним, в США задержали украинского косметолога, которая без лицензии колола клиенткам филеры.