Украина
2075
В Чернигове женщина умерла после визита к косметологу: что ей там сделали

Женщина оказалась в больнице после визита в частную медицинскую клинику — медики не смогли ее спасти.

Анастасия Павленко
В Чернигове 42-летняя женщина скончалась после косметологических процедур в одной из частных клиник.

О случае сообщили в полиции.

«21 февраля во время мониторинга социальных сетей правоохранители обнаружили публикацию о том, что в одну из городских больниц доставлена женщина в тяжелом состоянии после проведения оперативного вмешательства эстетического характера в частной медицинской клинике в Чернигове», — говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что потерпевшей провели оперативное вмешательство эстетического характера. После завершения операции пациентка в бессознательном состоянии была доставлена в одну из больниц города. Через некоторое время женщина скончалась.

По этому факту полиция расследует уголовное производство по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины (ненадлежащее исполнение профессиональных обязанностей медицинским работником).

Напомним, в США задержали украинского косметолога, которая без лицензии колола клиенткам филеры.

