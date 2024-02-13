В ГУР неоднозначно прокомментировали пожар на заводе МиГов в Москве

В ГУР Минобороны Украины прокомментировали инцидент с московским заводом МиГов, который загорелся 13 февраля.

Представитель Главного управления разведки Минобороны Андрей Юсов рассказал о пожаре на заводе российских самолетов МиГ в Москве. По его словам, предприятие имеет отношение к способности РФ вести войну войны против Украины.

Об этом Юсов сказал в эфире телемарафона.

"Завод и эти помещения явно задействованы и имеют непосредственное отношение к поставкам комплектующих в Военно-космические силы государства-агрессора. Что касается последствий, а также продолжения этих инцидентов, то информация собирается, уточняется", — сказал он.

Пожар на заводе МиГ в Москве/Скриншот

Юсов не исключил возможной причастности к инцидентам как местных сил сопротивления в России, так и "друзей Украины".

"На территории России часто трудно отличить, что стало следствием деградации ВПК, администрирование в целом инфраструктуры, что стало следствием нарушений правил пожарной безопасности, а что стало следствием бесшабашной борьбы либо местных сил сопротивления, либо друзей Украины, обычно работающих и в глубоком тылу", – сказал представитель ГУР.

Напомним, во вторник, 13 февраля, в России загорелся завод, на котором производят самолеты МиГ. Впоследствии в Сети появилось видео пожара. В МЧС России заявили, что ликвидировано якобы "открытое горение мусора", не упомянув при этом о заводе МиГ. Однако кровля продолжает тлеть.

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