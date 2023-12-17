В кабинете Залужного нашли "прослушку" — СМИ

Пока официального подтверждения этой информации нет.

В кабинете главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного якобы обнаружили "прослушку".

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на свои источники "в военных кругах".

По информации издания, устройства считывания информации обнаружили сегодня, 17 декабря, во время подготовки кабинета к работе.

Отмечается, что обнаруженные устройства изготовлены из элементов неустановленного образца, что не позволяет идентифицировать установщика.

Издание "УП" со ссылкой на свои источники утверждает, что прослушивающие устройства нашли также у сотрудников Залужного.

Пока официального подтверждения этой информации нет.

Напомним, издание "Украинская правда", а также ряд иностранных СМИ опубликовали статьи о якобы напряженных отношениях между президентом Зеленским и главнокомандующим ВСУ Залужным. ТСН.ua в своем материале разбирался, действительно ли это.

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