У кабінеті Залужного знайшли "прослушку" – ЗМІ

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

У кабінеті головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного нібито виявили "прослушку".

Про це повідомляє "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела "у військових колах".

За інформацією видання, пристрої для зчитування інформації виявили сьогодні, 17 грудня, під час підготовки кабінету до роботи.

Зазначається, що виявленні пристрої виготовлені з елементів невстановленого зразку, що не дозволяє ідентифікувати встановлювача.

Видання "УП" з посиланням на свої джерела стверджує, що пристрої для прослуховування знайшли також у співробітників Залужного.

Наразі офіційного підтвердження цієї інформації немає.

Нагадаємо, видання "Українська правда", а також низка іноземних ЗМІ опублікували статті про нібито напружені стосунки між президентом Зеленським і головнокомандувачем ЗСУ Залужним. ТСН.ua у своєму матеріалі розбирався, чи це дійсно так.

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