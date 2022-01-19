В Карпатах метель: сход лавин возможен в горах (фото)

В Карпатах метель: сход лавин возможен в горах (фото)

Украинцев призывают воздержаться от походов на высокогорье.

Погода в Карпатах 19 января сложная – объявлено штормовое предупреждение из-за вьюги в горах.

Об этом предупреждает пресс-служба ГСЧС.

В связи со снегопадами и метелью 19 января на высокогорьях Закарпатской и Ивано-Франковской областей сохраняется значительная снеголавинная опасность. Объявлен 3 уровень опасности.

По данным Укргидрометцентра, в горах возможно схождение лавин при низких дополнительных нагрузках, отдельных природных средних и крупных лавин.

"Упорно советуем воздержаться от походов на высокогорье", — призывают украинцев.

Также 19 января в горах Черновицкой области в среднегорье Львовской области ожидается умеренная снеголавинная опасность (2 уровень).

Напомним, ранее синоптики дали прогноз погоды на зиму 2021-2022 гг. в Украине и сообщили, что она будет теплее предыдущих, а наиболее аномально теплым станет январь.

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