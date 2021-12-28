В Карпатах ожидаются снегопады: предупреждают о сходе лавин

Речь идет о третьем уровне угрозы.

Спасатели предупреждают о серьезной снеговинной опасности в Карпатах.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

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Во вторник, 28 декабря, будут сильные снегопады. Поэтому в горах Прикарпатья и восточной части Закарпатья ожидается значительная снеголавинная опасность. Сообщается о третьем уровне угрозы.

К слову, во вторник, 28 декабря, сообщалось о сильных осадках — снеге и вьюге в Украине. Осадки ожидают по всей стране. На юге Украины будет дождь. Ветер восточный с переходом на северо-западный, 5-10 м/с. В Украине днем будет от 3 до 8 градусов мороза.

Напомним, погода в Украине в декабре 2021 года будет близка к климатической норме. Средняя лунная температура будет колебаться от 4 градусов мороза до 3 градусов тепла, что близко к норме. В пределах нормы будет в декабре и количество осадков: 33-78 мм, в горных районах местами 81-105 мм. В северо-восточной части осадков ожидается несколько меньше нормы.

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