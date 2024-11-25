Украина имеет значительные залежи лития, которые могут заинтересовать даже скептиков в окружении Трампа.

После победы Дональда Трампа на президентских выборах в США украинские чиновники и руководители предприятий ищут пути убедить новоизбранного президента в том, что сильная Украина отвечает его политическим интересам.

Как пишет издание The Washington Post, они выражают осторожный оптимизм по поводу того, что Трамп может действовать быстрее и решительнее, чем его предшественник Джо Байден.

"Киев надеется убедить Трампа, что Украина – это не благотворительный случай, а экономически эффективная экономическая и геостратегическая возможность, которая в конце концов обогатит и защитит Соединенные Штаты и их интересы. Украина надеется, что приняв транзакционный подход Трампа к дипломатии, включая предложение американским прибыльным компаниям, новый президент поможет отразить наступление России", – пишет издание.

Советник президента Украины Михаил Подоляк заявил, что Киеву придется объяснить Трампу политический прагматизм поддержки Украины.

"Нам необходимо предоставить представителям администрации Трампа и самому господину Трампу максимально полную информацию о логике процесса, – сказал он. – Вы тратите сегодня небольшую сумму денег на поддержку Украины – на оружие, финансы и т.д., инвестируя и производя. Вы полностью сводите на нет военный потенциал России, и после этого вы доминируете".

Украина также имеет значительные залежи лития – ценного редкоземельного металла, используемого в производстве батарей для электромобилей и микрочипов. Наибольшее месторождение расположено в центральной части страны, вдали от фронта. По оценкам, украинских запасов лития хватит для создания 15 миллионов аккумуляторов для электромобилей.

"Контроль над литием – это контроль над экономикой будущего", – сказал Владимир Васюк, эксперт по украинской промышленности, который консультирует украинский парламент по экономическим вопросам.

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Однако не все ресурсы остаются доступными: одно месторождение оккупировано Россией, а другое находится рядом с зоной боевых действий.

Как отмечает The Washington Post, тема с литием может заинтересовать даже таких скептиков, как Илон Маск, учитывая его приоритеты в развитии электромобильной отрасли. Кроме того, на прошлой неделе сенатор Линдси Грэм назвал Украину домом редкоземельных минералов с потенциальной стоимостью в триллионы долларов.

"Украина готова идти на соглашение с нами, а не с россиянами. Так что в наших интересах убедиться, что Россия не захватит это место", – сказал он в эфире американского телевидения.

Напомним, капитуляция Украины будет выглядеть не только как наше поражение, но и как поражение США. В вопросе завершения войны России против Украины новоизбранный президент США Дональд Трамп не будет действовать на условиях России. Вместо этого он будет искать компромиссный вариант.

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