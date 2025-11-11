ТСН в социальных сетях

Лубны остались без света и воды: какая причина

Специалисты энергетических служб уже работают над устранением аварии.

Наталия Магдык
Отключение света

Отключение света / © ТСН.ua

В Лубенской громаде Полтавской области 11 ноября из-за аварии на линии электропередач город остался без света и водоснабжения.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Полтавской ОВА в Telegram.

Местные власти сообщают, что подобные колебания напряжения зафиксированы и в соседних общинах. Специалисты энергетических служб работают над устранением повреждений. Предварительно электроснабжение обещают восстановить около 22:00, но время ремонта может измениться.

Напомним, ранее мы писали о том, что каковы графики отключения света на 12 ноября в Украине.

