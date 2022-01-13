В Луцке авто на скорости вылетело на тротуар, где сбило девушку

В Луцке авто на скорости вылетело на тротуар, где сбило девушку

Потерпевшую госпитализировали.

В Луцке автомобиль вылетел на тротуар и сбил 16-летнюю девушку.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 13 января.

Авария произошла в спальном районе города. Предварительно известно, что водитель легковушки выезжал со второстепенной улицы и не пропустил автомобиль. Она, как рассказывают очевидцы, на большой скорости двигалась по главной дороге.

От удара автомобиль отбросило на тротуар, где стояли женщина и девушка. Водители обеих легковушек не травмировались. В полиции выясняют, были ли они трезвыми. Пострадавшую девушку в шоковом состоянии доставили в больницу.

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Как сообщалось, смертельная авария произошла в Мелитополе. По предварительной информации, легковушка на большой скорости вогналась в дерево около часа ночи. Удар был такой силы, что автомобиль буквально разорвало пополам. Находившиеся в салоне мужчина и женщина от полученных травм погибли.

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