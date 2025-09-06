- Дата публикации
-
- Категория
- Украина
- Количество просмотров
- 156
- Время на прочтение
- 1 мин
В приложении "ПриватБанка" произошел сбой: что известно
Специалисты компании работают над возобновлением стабильной работы сервиса.
Утром 6 сентября в приложении "ПриватБанка" произошел сбой. У пользователей возникают сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.
Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.
"Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей. Мы обязательно дополнительно уведомим о стабилизации работы сервисов", - подчеркнули в компании
Отметим, что клиенты банка начали жаловаться на проблемы в работе приложения ПриватБанка.
Как сообщалось, в Украине запустили "Дія.Картку" для всех государственных выплат. Ее можно получить через мобильное приложение "Дія" или с помощью банков-партнеров - "ПриватБанк", Monobank и "Кредит Днепро". Воспользоваться «Дія.Карткою» могут все граждане Украины от 18 лет, наличие паспорта и РНОКПП является обязательным условием.