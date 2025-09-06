В приложении "ПриватБанка" произошел сбой: что известно

"ПриватБанк". / © УНІАН

Реклама

Дополнено новыми материалами

Утром 6 сентября в приложении "ПриватБанка" произошел сбой. У пользователей возникают сложности при создании платежей, обновлении выписки и некоторых других сервисов.

Об этом сообщили в пресс-службе финучреждения.

"Наши специалисты технического сектора уже занимаются устранением трудностей. Мы обязательно дополнительно уведомим о стабилизации работы сервисов", - подчеркнули в компании

Реклама

Отметим, что клиенты банка начали жаловаться на проблемы в работе приложения ПриватБанка.

Как сообщалось, в Украине запустили "Дія.Картку" для всех государственных выплат. Ее можно получить через мобильное приложение "Дія" или с помощью банков-партнеров - "ПриватБанк", Monobank и "Кредит Днепро". Воспользоваться «Дія.Карткою» могут все граждане Украины от 18 лет, наличие паспорта и РНОКПП является обязательным условием.